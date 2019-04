Campanini, "Via Palermo invasa dai ratti, il Comune intervenga"

Seduta del Consiglio comunale, oggi. Subito, l'assessore Casa ha "denunciato" la presenza in via Alessandria di un laboratorio abusivo di cucito all’interno di quello che doveva essere un negozio di alimentari. L’assessore ha risposto ad un'interrogazione di Occhi che prendeva spunto dalle lamentele dei residenti per schiamazzi notturni. Casa ha anche detto che i controlli sul negozio continueranno. E' stato multato anche per irregolarità amministrative. Si è parlato anche di vaccini, la cui copertura, nei bambini nelle scuole elementari e materne di Parma è vicina al 100%, ben oltre il 95% di copertura prevista come ottimale. Lo ha detto l’assessore Seletti rispondendo a Bonetti (Pd). Ha poi detto che solo un bambino è stato ritirato dalle materne di Parma per non essere stato vaccinato.

Sul fronte della sicurezza, i vigili di Parma sono 183, a Brescia 336 a fronte di 194mila contro 200mila abitanti Inoltre a Brescia l’esercito ha un presidio davanti alla stazione che Parma non ha. In ogni caso nel 2018 ci sono stati da parte dei vigili 17 accompagnamenti coatti, 5 multe per sito con targa stranieri irregolari e 873 sanzioni totali per irregolarità varie mei confronti di circoli , associazioni negozi e laboratori del comune. Nessun controllo è invece stato fatto sulle prostitute in quanto le sanzioni vengono ritenute irrilevanti e non afflittive da parte del Comune, ha detto l’assessore Casa rispondendo a un interrogazione di

Occhi (Lega) che contestava la poca operatività dei vigili sul fronte della sicurezza chiedendo dati e numeri.

Via del Traglione sarà ripulita dai rifiuti abbandonati con l’aiuto dei richiedenti asilo entro fine maggio. In più è previsto il posizionamento di una telecamera mobile da collocare a turno nei punti più critici per sicurezza e abbandoni rifiuti. Lo ha detto l’assessore Benassi rispondendo a Pezzuto che ha richiesto di pulire la strada entro il 19 maggio, data della camminata per ricordare Tommy.

"Il Comune preveda interventi di riqualificazione in via Palermo, dove oltre agli annosi problemi di degrado si sono ultimamente aggiunti anche quelli legati alla proliferazione dei ratti", è la richiesta fatta da Campanini (Pd) che ha sottolineato la vicinanza alla stazione e l’importanza della strada da troppo tempo dimenticata.