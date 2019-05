Domani debutta il «nuovo» sito gazzettadiparma.it: più moderno, più facile, più ricco

La modernità? E' fatta di comodità, di velocità, di chiarezza e di agilità. E proprio di questi ingredienti - rigorosamente affiancati alla qualità della tradizione, la tradizione Gazzetta di Parma - si nutriranno i «tempi moderni» del nostro sito: un sito completamente rinnovato che debutterà domani.

Tantissime le novità che permetteranno una navigazione più facile e adattabile alle esigenze dei lettori, sia che si affaccino alle notizie via smartphone, sia che vi accedano da tablet o pc.

Si partirà dall'impatto immediato con una grafica più accattivante e da spazi ottimizzati per rendere più fruibile ciò che è il cuore del nostro rapporto coi lettori: un'informazione puntuale e aggiornata in tempo reale su ciò che accade a Parma e nel mondo. A corredo, quella finestra (articoli, video, fotogallery) sulle notizie più leggere che accompagna i siti internet dei quotidiani d'informazione.

Tenendo conto che oggi, soprattutto in certe fasce orarie, gli accessi più frequenti sono attraverso smartphone e telefoni cellulari, il sito è stato ideato esattamente in questa ottica, privilegiando la facilità di navigazione e la risposta alle richieste dei lettori-navigatori.

Entrando nello specifico di ciò che si potrà scoprire concretamente da domani, l'home page non sarà più suddivisa in colonne ma per blocchi tematici: in primo piano ci sarà sempre - e tanta - la cronaca locale, poi - in sequenza - spazio a quella nazionale, a sport e motori, a contenuti multimediali e gossip. Chi accederà alla Gazzetta online avrà inoltre a disposizione un menù semplice e immediato per accedere alle sezioni più importanti del sito, che sono state ripensate per dare maggiore visibilità alle notizie che arrivano dalla provincia, Fidenza e Salsomaggiore in primis. Una nuova area tematica - "Gazzetta storie" - racconterà personaggi, esperienze e scelte di vita particolari, parmigiani e non.

Sin dal primo mattino, poi, si potranno trovare in primo piano le notizie di Gweb+, ossia otto tra articoli, interviste e inchieste che si trovano sul giornale in edicola e possono essere acquistati - con abbonamento – online. La pubblicazione della prima pagina della Gazzetta di Parma permetterà, come sempre, di accedere al link che consente di leggere, abbonandosi, la versione digitale del cartaceo.

Imprescindibile resta il filo diretto con i lettori. I commenti avranno uno spazio ampliato e più visibile: grazie alla piattaforma Disqus, la più diffusa al mondo, sarà possibile commentare inserendo anche foto, video ed emoticons. Inoltre, la app Gazzareporter sarà sostituita dall'invio diretto di segnalazioni e contenuti foto e video tramite il sito, mentre le funzioni della app Pgn si troveranno direttamente nel sito nella sezione «Cosa fare in città».

Ci sono novità anche per Gazzafun, il contenitore di quiz parmigiani e non che sta avendo grande successo tra gli utenti e che avrà uno spazio decisamente ampliato.

Un box sarà poi dedicato al programma serale del palinsesto di 12 Tv Parma, a suggello del legame tra il giornale e la televisione del gruppo Gazzetta.

E dei vantaggi della nuova grafica godranno anche gli inserzionisti: gli spazi pubblicitari sono stati ottimizzati nell'ottica della visibilità. r.c.