Due incidenti nella notte alla Crocetta e a Madregolo: il bilancio è di due feriti

Due incidenti, fortunatamente non gravi: il bilancio è di due feriti di media gravità. Il primo poco dopo le 22 alla crocetta, vicino allo svincolo via Emilia-tangenziale, coinvolte due auto che si sono scontrate. Il secondo poco prima delle 4 in strada Roma a Madregolo, dove un furgone è andato a sbattere contro un platano.