Un pedone è stato investito questa mattina a Noceto, in via Papa Giovanni Paolo II. L'incidente è avvenuto attorno alle 8,20, per cause in via di accertamento: sono intervenuti un'ambulanza e l'elicottero del 118 e la polizia municipale. Il pedone è stato portato al pronto soccorso del Maggiore con ferite di media gravità.