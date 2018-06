Noceto vuole intitolare una via a Fabrizio Frizzi

Il Comune di Noceto vuole dedicare una via a Fabrizio Frizzi. La giunta ha deliberato la richiesta di autorizzazione per l’intitolazione di una nuova strada: ora l’atto è sul tavolo dell’istituzione culturale Deputazione di storia patria di Parma. La via che dovrebbe portare il nome del conduttore tv da poco scomparso si trova in un quartiere residenziale di recente insediamento e sviluppo.

«La scelta - commenta il sindaco Fabio Fecci - è motivata non solo dal riconoscimento delle sue qualità artistiche e professionali che hanno dato vita a una prestigiosa carriera, ma soprattutto per ricordarne la profonda umanità, il garbo, la spontaneità e il calore con cui, dal teleschermo, entrava nelle case degli italiani, oltre all’impegno civile nei progetti di solidarietà».