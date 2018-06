Anziano picchiato e rapinato dopo la vincita in sala slot: arrestato un 42enne

I carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore hanno arrestato A.C., un 42enne accusato di aver rapinato un 70enne, nella tarda serata dello scorso 8 giugno, nei pressi di una sala slot di Noceto.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno ricostruito la vicenda in base alla denuncia della vittima, alle dichiarazioni dei testimoni e all'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della sala lot e del Comune di Noceto e di quelle installate lungo la Via Emilia.

Dopo aver effettuato una vincita, l’anziano si è diretto all’uscita per raggiungere la propria auto. Nel frattempo il 42enne A.C., a sua volta cliente abituale della sala, è uscito e ha aspettato fuori l'anziano. Appena salito sull'auto, il 70enne è stato aggredito, malmenato e derubato del portafogli, con dentro 1.500 euro. Il derubato è stato portato al pronto soccorso: è stato dimesso con 40 giorni di prognosi.

Al termine delle indagini, il giudice ha ordinato la custodia cautelare per A.C., che dalle prime ore di oggi si trova in carcere.