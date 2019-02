Noceto: senso unico alternato sul ponte sul Recchio

La Provincia di Parma ha reso noto che è istituito il senso unico alternato sulla strada provinciale 357 “di Fornovo” a Noceto, in corrispondenza del ponte sul torrente Recchio, a partire da oggi (lunedì 11 febbraio).

Il traffico sarà regolato da semaforo, e di giorno e anche da movieri (personale munito di palette) per evitare che si formino code.

"La misura - dice la Provincia - si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di somma urgenza consistenti nella sistemazione dei giunti di dilatazione sul manufatto stradale che sovrappassa il torrente, ripristinando così le condizioni di sicurezza della viabilità. Si procederà a senso unico alternato fino alla fine dei lavori sul ponte, previsti per sabato prossimo".