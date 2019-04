Domani sera 11 Aprile a partire dalle ore 23.00 fino alle 05.00 del giorno successivo, nella zona di Costamezzana, Borghetto, Gatto Gambarone e Zona Via S.Lazzaro (Noceto) potrebbero verificarsi dei disservizi sulla rete idrica, per lavori di manutenzione sulla condotta principale in concomitanza di lavori della Bonifica Parmense.

Gli impianti devono essere tuttavia ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

Ireti ringrazia e cittadini della collaborazione.