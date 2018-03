Assemblea condominiale degenera in lite: un ferito e intervento di carabinieri

E' successo negli uffici dell’amministratore, dove profondi dissapori fra vicini di un condomino di Reggio Emilia sono sfociati in un violento litigio che ha reso necessario l'intervento dei militari dell'Arma.

Se il pianerottolo è la palestra di malumori e dispetti tra vicini, la riunione di condominio diventa il ring dove si sfoga la rabbia dei condòmini, costretti a sopportarsi a vicenda e a mediare fra la propria libertà e quella altrui. Non è stato pugilato professionistico certo ma un’accesa lite quella che si che si è consumata ieri sera negli uffici di un amministratore dove si stava svolgendo l’assemblea di un condominio di Reggio Emilia. All’ordine del giorno non c’erano i dissapori che covavano tra due condomini ma a un certo punto dell’assemblea i due hanno incominciato a discutere dei reciproci disturbi: rumori causati da chi cammina con i tacchi, bambini che urlano...

Dalle parole si è presto passati alle mani con uno dei due condomini finito a terra e rimasto ferito tanto da vedere l’intervento di un’ambulanza (per lui 7 i giorni di prognosi). E per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente è stato richiesto l’intervento dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia. Anche per i carabinieri non è stato semplice fare da arbitri tanta era l’esasperazione vissuta tra i condomini che tuttavia alla fine sono stati comunque ricondotti alla ragione.

Dall’ufficio dell’amministratore del condominio all’aula del Tribunale di Reggio Emilia il passo potrebbe essere breve se i diretti interessati decidessero di ricorrere alle vie legali.

Intanto le forze dell'ordine segnalano il boom di liti condominiali nel reggiano: solo l’altro giorno gli stessi carabinieri reggiani erano dovuti intervenire in un appartamento per separare due coinquilini, uno dei quali non aveva esitato ad armarsi di un coltello per minacciare la controparte colpevole di volerlo cacciare di casa. In questo caso l’epilogo è stato la denuncia dell’uomo per il reato di minacce aggravate.