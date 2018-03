Due incidenti in poche ore: lunghe code in A22, intervento con tre elicotteri (anche da Parma)

Ancora incidenti con feriti e caos sull'Autobrennero. Dopo lo scontro fra mezzi pesanti di giovedì scorso fra Pegognaga e Mantova sud, oggi due incidenti si sono verificati nel giro di poche ore fra Reggiolo, Mantova e Nogarole Rocca.

Poco dopo le 14 il primo incidente, fra i caselli di Nogarole Rocca e Mantova Nord. Attorno alle 16,30 si sono scontrati tre mezzi pesanti fra i caselli di Reggiolo-Rolo e Pegognaga. Imponente il lavoro dei soccorritori: oltre alle forze dell'ordine sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova, Guastalla e Suzzara, ambulanze e tre elicotteri, fra i quali quello del 118 di Parma. Ci sono tre feriti.

In entrambi i casi sono stati pesanti i contraccolpi sul traffico, con il blocco dell'autostrada in particolare dopo lo scontro fra i tre camion.

I disagi si sono prolungati per tutto il pomeriggio. Alle 19,50 rimanevano 10 chilometri di coda in carreggiata nord fra Carpi e Pegognaga a causa dell'incidente. Segnalata anche una coda di 2 chilometri fra Mantova Nord e Mantova sud per lavori in corso.

Traffico in tempo reale