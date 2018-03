Sorvegliato speciale manda in ospedale due carabinieri, arrestato

Offese al bar, gravi minacce di morte seguite da violenze ai carabinieri nella centralissima piazza del paese, minacce ai familiari intervenuti per calmarlo, due carabinieri finiti in ospedale con prognosi di 7 giorni ciascuno: questi gli ingredienti della folle violenza di cui si è reso resposabile, questa notte, un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Poviglio, finito in manette.

Con le accuse di violazione degli obblighi della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno, lesioni personali, minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, con la collaborazione dei colleghi della stazione di Boretto giunti in ausilio per placare l’irruenza del sorvegliato, hanno arrestato il 27enne Kevin Bull, residente a Poviglio.

Poco prima della mezzanotte, una pattuglia si è messa sulle tracce del sorvegliato che, dopo essere andato in escandescenza con i familiari, si era allontanato da casa violando le prescrizioni a cui è sottoposto che gli vietavano di uscire la notte. Le ricerche si sono concluse in un bar del paese dove i carabinieri lo hanno localizzato. Quando è stato invitato ad uscire, l'uomo ha iniziato ad andare in escandescenza. Convinto infine ad uscire dal local, alla vista dei familiari che preoccupati lo stavano cercando, ha iniziato a minacciare di morte sia i carabinieri, che ha cercato di colpire, sia i familiari che cercavano di calmarlo. Una furia inaudita che ha reso necessario l’intervento di un'altra pattuglia. Che tuttavia non è bastata a placare la rabbia del 27enne, che ha colpito con calci e pugni i militari che cercavano di farlo salire nell’auto di servizio. Alla fine con la forza è stato portato in caserma e arrestato. Due carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure mediche per le lesioni subite, con una prognosi di 7 giorni ciascuno.