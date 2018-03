Trattore nel fiume, i vigili del fuoco salvano tre persone dalle acque

Tre persone sono state salvate dai vigili del fuoco a Ponte Samone di Pavullo, in provincia di Modena, dopo essere cadute nelle acque del fiume Panaro. Erano a bordo di un trattore che, secondo una ricostruzione, è scivolato in un guado a valle, provocando la caduta in acqua dei tre.

E’ intervenuto immediatamente un elicottero dei vigili del fuoco, partito da Bologna, che ha individuato il punto esatto, salvando dalla corrente del Panaro i tre 'dispersì, poi immediatamente portati all’ospedale di Modena Baggiovara: non sarebbero in pericolo di vita.