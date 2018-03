Bagnati e affamati: così sono stati trovati dai carabinieri di Poviglio due cani di grossa taglia lungo via Romana. I militari si sono subito fermati, somministrando loro il “kit soccorso” in dotazione, costituito da un sacchetto di crocchette. E dopo averli rifocillati e recuperati, li hanno affidati al canile. Quindi si è passati all’identificazione del proprietario, che informato del ritrovamento dei suoi cani, ha accolto con gioia la multa per omessa custodia: li cercava da due giorni e quando li ha avuti davanti ha ringraziato i carabinieri per essersi presi cura di loro.