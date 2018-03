E’ morta nella notte la donna di 62 anni, M.Z., rimasta ferita gravemente intorno alle 16.30 di ieri in un incidente avvenuto a Montecchio.

La vittima era al volante di una Citroen C1 che per cause da accertare si è scontrata frontalmente lungo strada Calerno con una Opel Grandland guidata da un 35enne, che nello schianto ha riportato lievi lesioni. La donna era stata soccorsa dal 118 e ricoverata d’urgenza all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove è poi deceduta nonostante le cure prestate dal personale sanitario.