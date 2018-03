Spacciava eroina e coca: arrestato il pusher dei portici

E' clandestino, ma bazzicava la zona stazione di Reggio dedicandosi allo spaccio di cocaina ed eroina che vendeva sotto i portici dei palazzoni che si affacciano in Piazzale Marconi, tanto da essere conosciuto come il “pusher dei portici”. A scoprirlo i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato il 20enne nigeriano Onughume Best Owobu. I carabinieri reggiani gli hanno sequestrato una decina di dosi tra eroina tailandese e cocaina pronte allo spaccio. Nei guai è finito anche un 45enne di Cadelbosco Sopra fermato dopo l’acquisto di una dose e segnalato alla Prefettura. A portare i carabinieri ad appostarsi nei pressi dei portici dei palazzi sono state le segnalazioni di alcuni residenti esasperati dal giro di spaccio creato da un uomo di colore che a qualsiasi ora andava avanti e indietro per i portici.