Sarzana, uccisa a coltellate dal compagno

Femminicidio a Sarzana, in via dei Molini, in provincia di La Spezia. Una donna di 53 anni, italiana, è stata trovata senza vita dai Carabinieri all'interno della sua abitazione. La donna sarebbe stata pugnalata più volte con una forbice o un coltello. Secondo le prime informazioni, l’omicida sarebbe il compagno, un romeno di 29 anni.

La donna conviveva con il suo compagno da non molto tempo: l’uomo è il principale sospettato dell’omicidio. Fermato in serata dai carabinieri mentre vagava a piedi per Sarzana, ora si trova all’interno della caserma, dove sarà sentito dal procuratore capo della Spezia Antonio Patrono.

Quando i carabinieri sono entrati all'interno dell’appartamento dove è avvenuto il delitto hanno trovato il corpo della donna riverso a terra, nel sangue, tra corridoio e camera da letto. Il corpo presentava più ferite inferte forse con un coltello o con una forbice. Nell'abitazione, un appartamento al piano terra in via dei Molini a Sarzana, sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri. Sono stati alcuni vicini ad accorgersi che qualcosa non andava e a chiamare le forze dell’ordine. L’omicidio risale a questa mattina. Al momento non si conoscono le motivazioni che potrebbero aver spinto il sospettato a compiere tale gesto.