Donna investita e ferita, caccia al "pirata" nel Reggiano

Non ha rispettato lo stop e dopo lo scontro con un’altra autovettura, che poi di rimbalzo ha investito e ferito una donna, ha proseguito la marcia, dileguandosi. E’ successo verso le 10 a Cavriago nel Reggiano, dove i carabinieri sono a caccia del pirata della strada: il conducente di una Fiat Punto, fuggito dopo l’incidente con una Ford Focus guidata da un 37enne residente a Reggio Emilia, tra Corso Cairoli e via XX Settembre. La Ford è finita prima contro un muretto e poi contro la donna, che correva a piedi: lei è stata soccorsa dal 118 e trasportata in condizioni di media gravità all’ospedale di Reggio Emilia.

I carabinieri di Bibbiano che hanno proceduto ai rilievi, hanno avviato le ricerche dell’automobilista che risponderà di fuga a seguito di incidente con feriti, omissione di soccorso e lesioni personali colpose.