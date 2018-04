Provocò un incidente con 11 feriti, tra cui 5 bambini: era sotto effetto di alcol e droga

Era stato di 12 feriti, compresi 5 bambini di cui 2 gravi, il bilancio del grave incidente stradale verificatosi intorno alle 20,30 del 25 marzo scorso tra Gavassa e la frazione Prato di Correggio. Un violento schianto frontale tra una Bmw serie 6, con a bordo quattro ragazzi, diretta a Reggio Emilia, e un Minivan Renault Traffic sul quale viaggiava una famiglia di 8 persone, tre adulti e 5 bambini. Un incidente che vide al pronto soccorso del Santa Maria Nuova essere attivata una speciale procedura di emergenza intraospedaliera per essere in grado di accogliere tutti i feriti.

A distanza di meno di un mese dal grave incidente i carabinieri della stazione di Correggio, a conclusione delle indagini, supportate da concordanti testimonianze, accertamenti tecnici e fotografici nonché analisi tossicologiche ospedaliere, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia il 45enne reggiano conducente della BMW per lesioni personali stradali gravissime, guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolico superiore a1,5 g/l e guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. In più è arrivata la sanzione per perdita di controllo del veicolo e circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Al conducente dell’autovettura i carabinieri correggesi hanno provveduto anche al ritiro della patente che ora si vedrà revocare.

L’indagato è infatti risultato positivo, all’esito degli esami tossicologici ospedalieri, all’alcol (tasso pari a 1.61 g/l) e agli stupefacenti (cocaina). L’autovettura che conduceva è stata sequestrata per la successiva confisca. I carabinieri di Correggio hanno inoltre sanzionato il conducente del furgone per guida senza patente in quanto mai conseguita.