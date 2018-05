Bimbo trafitto dal cancello: è grave in Rianimazione a Parma

Stava tentando di scavalcare il cancello di casa sua quando è rimasto trafitto dalle inferriate. Gravissimo infortunio per un bambino di otto anni che, intorno alle 20, è stato soccorso con l’elicottero a Cella, nella prima periferia di Reggio Emilia.

Il piccolo, che ha riportato lesioni agli arti, non sarebbe in pericolo di vita; ma è stato ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Parma, in prognosi riservata. I medici ora stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia, per raccogliere le testimonianze e ricostruire l’accaduto.