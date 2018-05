Picchiate dal branco (al femminile) dopo lite sui social: sei denunce

Botte, minacce, zaini e materiale scolastico imbrattato dall’urina. E' quello che ha subito una studentessa di una scuola media di Reggio Emilia la cui “colpa” è stata quella di aver avuto una discussione su Instagram con un'altra ragazzina. Una vera e propria spedizione punitiva, quella organizzata da 4 ragazzine e due loro amici, che non ha risparmiato nemmeno una compagna della vittima, a sua volta colpevole di averne preso le difese sul social.

I carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce - a cui le due minorenni, accompagnate dai genitori, hanno presentato denuncia - hanno identificato i 6 componenti della "banda" quattro femmine e due maschi di età compresa tra i 13 e i 16 anni, segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna per concorso in lesioni personali e violenza privata.

Le due studentesse minorenni a seguito dell’aggressione sono ricorse alle cure mediche riportando rispettivamente 5 e 3 giorni di prognosi.

Tutto è nato su Instagram: una discussione fra due adolescenti sfociata nella spedizione punitiva. All’uscita da scuola infatti la vittima è stata avvicinata da 4 ragazzine (tra cui quella con cui aveva discusso sul social) e due ragazzini che con il pretesto di chiarire la discussione l'hanno condotta in un’area verde del centro della città. Dopo averla accerchiata e percossa, cagionandole lesioni poi giudicate guaribili in 5 giorni, i due ragazzini hanno urinato nello zaino della vittima, rovinando i libri scolastici che poi hanno gettato attorno. A seguito di tale episodio una 15enne, amica della vittima, intervenuta in una chat a sua difesa, è stata prima minacciata sulla chat e la mattina successiva raggiunta da due ragazzine appartenenti al gruppo alla fermata del pullman dove era scesa per andare a scuola. Le due l'hanno picchiata fino a cagionarle lesioni giudicate guaribili in 2 giorni.