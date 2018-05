Una donna di 66 anni è stata denunciata dalla polizia di Piacenza per esercizio abusivo della professione di psicologa.

Dalle indagini della squadra mobile piacentina è infatti emerso che la donna si sarebbe spacciata come psicologa, proponendo addirittura un innovativo metodo americano di cura. Una sua paziente però si è rivolta alla questura quando le domande della 66enne, che non risulta iscritta all’albo, sono diventate molto intime e morbose riguardo alla vita personale, e il suo atteggiamento invadente anche nei confronti dei familiari della vittima, arrivando addirittura a riccattarla con delle foto di famiglia.

La stessa era stata denunciata per una vicenda analoga già nel 2014.