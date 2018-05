Piumino con "doppio fondo" per rubare profumi ma il meteo "lo tradisce": denunciato

Il metodo era ingegnoso, ma poco "stagionale": e così il ladro si è tradito da solo. E' successo in un supermercato di Sant’Ilario, dove un uomo - un 53enne originario del Ghana - ha tentato di portar via una ventina di bottigliette di profumo grazie a un piumino "modificato": nel fodero aveva ricavato una sorta di “sacca-doppio fondo” dove era riuscito ad infilare il bottino.

Ma l’aver indossato un piumino invernale in primavera, e peraltro in una giornata con temperature estive, è stata la mossa sbagliata, quella che lo ha fatto notare dai carabinieri. Erano circa le 10 quando la pattuglia della stazione di Sant’Ilario d’Enza in sosta all’esterno del supermercato ha visto quell'uomo "stranamente" abbigliato uscire con una bottiglietta d’acqua regolarmente pagata alle casse.

Oltre all'abbigliamento insolito hanno notato anche gli anomali “rigonfiamenti” visibili alle spalle. Fermato e identificato, è stato invitato a svuotare le tasche, da dove ha estratto tre bottigliette di profumo. A quel punto i militari hanno chiesto al direttore del supermercato di controllare quanti erano i profumi mancanti. E l'esito è stato che non ne erano spariti solo tre ma molti di più. L’uomo, condotto negli uffici, è stato sottoposto a perquisizione, ed è stato scoperto il doppio fondo realizzato nella fodera. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.