Vende gift card per Amazon ma è una truffa: 25enne siciliano denunciato dai carabinieri di Montecchio

Un 20enne di Montecchio ha comprato una gift card su Amazon, spendendo circa 300 euro. Ma l'allettante inserzione era una truffa. Al giovane non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri, che hanno denunciato un 25enne di Messina.

Grazie ad un’inserzione-esca, una carta prepagata dove ricevere i soldi, un'e-mail e l’utenza telefonica dove poter essere contattato, il truffatore fingeva di mettere vendita di gift card (buoni regalo) utilizzabili per acquisti su Amazon. Le trattative avvenivano telefonicamente e, quando sulla carta prepagata veniva accreditato l’importo richiesto, l'uomo spediva una gift card abilmente contraffatta. E quando qualcuno protestava, il venditore era già sparito nel nulla, bloccando l’acquirente nei contatti indesiderati, in modo tale da non poter essere richiamato. Il 25enne di Messina, scoperto e identificato dai carabinieri della stazione di Montecchio Emilia, è stato ora denunciato per truffa.