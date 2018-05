Frontale tra auto e furgone nel Reggiano, muore un 30enne volontario sulle ambulanze

Scontro stradale mortale sull'Appennino reggiano. Un 30enne è deceduto intorno a mezzanotte in seguito a un incidente fra la sua auto, una Ford C-Max, e un furgone, sulla Statale 63. Lo scontro frontale è avvenuto fra la galleria del Seminario e quella di Casina. Per la vittima, Ivan Fioroni, padre di famiglia e residente a Castelnovo Monti dov'era conosciuto per la sua attività come volontario della Croce Verde, non c'è stato nulla da fare.

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il conducente del furgone, trasportato dal 118 in ospedale dove si trova ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.