Ricerche per un 71enne disperso: era stato salvato già due anni fa

Sono in corso da ieri mattina ricerche sull'Appennino reggiano di un 71enne disperso. Dalle 7 le operazioni sono riprese, nella zona del Passo del Cerreto, al confine con la provincia di Massa-Carrara.

Alcune squadre di tecnici del Soccorso Alpino stanno perlustrando canali e zone impervie in quota, mentre altre squadre scandagliano boschi e praterie, anche con l’aiuto di unità cinofile da ricerca in superficie. L’uomo già due anni fa si era perso nei boschi e fu salvato dopo tre giorni, in stato confusionale.