In mountain bike finisce nella scarpata, è grave al Maggiore

Un uomo di 48 anni residente a Reggio Emilia è stato recuperato nel primo pomeriggio da una scarpata in cui era scivolato cadendo dalla mountain bike a Cerreto di Quattro Castella, nel Reggiano. L’intervento è del Soccorso Alpino e il biker è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Parma.



Per cause da chiarire, è stato disarcionato ed è scivolato per alcuni metri, perdendo conoscenza e procurandosi diversi traumi. Un amico che era con lui ha chiamato il 118 ed è stato predisposto l’invio di una squadra del Soccorso alpino, della Croce Rossa e il decollo di un elicottero da Pavullo (Modena). I soccorritori hanno stabilizzato e messo in sicurezza il biker, trasportato in elicottero al Maggiore.