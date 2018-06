Suzzara-Parma: scoperto senza biglietto, 17enne si butta dal treno in corsa

Un 17enne si è lanciato dal finestrino del treno in corsa, lungo la linea Suzzara-Parma, rischiando di finire sotto le ruote del convoglio. Sembra - stando ai primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Guastalla - per sfuggire al controllore, viaggiando senza biglietto. E' accaduto questa mattina poco prima delle 8, sul regionale 11163 all'altezza di via Cavallo,a Guastalla. Lo studente è stato soccorso dal personale del 118: è ricoverato all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Ha riportato molti traumi ma non è in pericolo di vita. In base ai primi accertamenti dei militari, sotto gli occhi dei controllori che l’avevano sorpreso senza biglietto, il giovanissimo è uscito dal finestrino, che ha scavalcato gettandosi all’esterno del treno.

Il traffico ferroviario sulla Suzzara-Parma è stato interrotto per circa 30 minuti nell'area di Guastalla. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Guastalla.