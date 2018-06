Tra casa e casolare custodivano 6 chili di hashish: coppia in manette

Duro colpo allo spaccio di stupefacenti quello inferto dai Carabinieri della Stazione di Gattatico che ieri mattina, con in mano un decreto di perquisizione, hanno bussato alla porta di una coppia di reggiani. Da tempo, i militari della Stazione della bassa avevano fiutato la presenza di una catena di spaccio che, a conclusione delle indagini, li ha portati in un’abitazione della città. Alle prime luci dell’alba, coadiuvati dai colleghi di Gualtieri e Guastalla e dal personale della Polizia Provinciale di Reggio Emilia con al seguito un cane antidroga, hanno suonato al campanello dei due.

Con l’aiuto del cane anti droga hanno rinvenuto, in parte nascosto anche addosso ai due, circa 120 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello per il taglio dei panetti ancora intriso di stupefacente, oltre all’occorrente per il confezionamento e denaro contante, per circa 5.000 euro, ritenuto provente dell’attività di spaccio.

L’inquietudine della coppia ha destato nuovi sospetti nei carabinieri che non si sono accontentati e, sempre con il cane messo a disposizione della Polizia Provinciale, hanno esteso la perquisizione ad un casolare poco distante dalla casa, nei pressi del quale era evidente che in precedenza vi era stato movimento di persone. Qui l’ulteriore rinvenimento. All’interno di un tubo in cemento, custoditi dentro una busta di cellophane, i carabinieri hanno rinvenuto ben 55 panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno oltre a circa 150 grammi dello stesso stupefacente, già confezionato in ovuli e pronto ad essere immesso sul mercato. La coppia, un 45enne e una 43enne entrambi residenti in città, è stata arrestata.