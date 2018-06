Esasperato dal vizio del fumo del padre 77enne, ha chiuso il genitore, insieme alla madre che di anni ne ha 74, fuori in balcone, durante un violento temporale. Una vicina di casa ha notato i due pensionati all’aperto sotto la pioggia e ha per questo contattato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati nell’abitazione, hanno trovato il figlio 38enne seduto sul divano e i genitori all’esterno. Per questo l'uomo è stato denunciato per violenza privata.

L’episodio è avvenuto a Carpi, in provincia di Modena. Il giovane era tornato a vivere con i genitori dopo essersi separato dalla moglie e per ragioni economiche, pare che le discussioni sulle sigarette fumate dal padre andassero avanti da tempo.