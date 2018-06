Dipendente rubava il carburante. Arrestato

Dipendente infedele bloccato mentre tenta di rubare 100 litri di gasolio dalla sua azienda. In manette, con l’accusa di furto aggravato e continuato, un 50enne dipendente di un’azienda di trasporti in provincia di Piacenza. I titolari della ditta già da tempo si erano accorti di ingenti ammanchi di carburante e hanno sporto denuncia, già sospettando del loro dipendente.

L’altra sera una pattuglia dei carabinieri della stazione di Rivergaro ha fermato l’uomo mentre in auto usciva dai cancelli. Aveva con sé, nascoste in auto, le taniche con l’ingente quantità di carburante appena rubata. Per lui l’arresto e il processo per direttissima.