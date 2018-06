Cade in un dirupo mentre cerca funghi, salvato e trasportato al Maggiore

E’ stato un intervento di soccorso complicato quello che si è svolto nel pomeriggio di oggi in Valdaveto, nel comune di Ferriere, in provincia di Piacenza. Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco, il 118 e il Soccorso Alpino sono accorsi per salvare un piacentino di 46 anni che era precipitato in un dirupo mentre era in cerca di funghi.

Durante le operazioni di salvataggio, però, un operatore dell’elisoccorso Saer di Pavullo nel Frignano è rimasto a sua volta ferito a una gamba dopo essere stato colpito da alcuni sassi che si sono staccati da una parete all'improvviso. E’ stato così necessario l’intervento di un secondo elicottero del 118 che ha accompagnato sul posto un altro operatore per completare le manovre di recupero dei due feriti. Il 46enne piacentino è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma a causa di un grave trauma cranico, mentre il soccorritore è stato portato in volo al Maggiore di Bologna ma non si trova in pericolo.