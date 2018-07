Una bambina di 6 anni è stata salvata dall’annegamento questa mattina in provincia di Piacenza. Stava trascorrendo la mattinata in una piscina pubblica nel comune di Nibbiano quando, appena entrata in acqua, è subito sprofondata finendo sotto. Il bagnino della struttura se ne è subito accorto e si è gettato in acqua per salvarla. L'ha raggiunta sul fondo della vasca e l’ha riportata in superficie a bordo piscina dove è stata massaggiata, ventilata e aiutata a riprendere i sensi. Nel frattempo è arrivato il 118 e anche l’eliambulanza che l’ha trasportata in volo per precauzione all’ospedale Maggiore di Parma.