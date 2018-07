Rubavano dai pasti destinati ai bambini dell’asilo: denunciati quattro addetti della mensa

Sono quattro gli addetti alla gestione della cucina di un asilo di Albinea denunciati per peculato e truffa. Le indagini dell’Arma sono state avviate lo scorso maggio, a seguito della presentazione di un esposto con il quale venivano segnalati ammanchi ingiustificati di alimenti ed una gestione del denaro a loro assegnato per acquisti non del tutto limpida. Gli accertamenti dei Carabinieri di Albinea hanno dimostrato come i quattro, sin dal 2014, disponendo per ragioni di servizio dei generi alimentari acquistati per conto della scuola materna, sistematicamente se ne appropriavano sottraendoli dalla struttura.

Tra gli ammanchi quotidiani vi erano pasti già confezionati e sottratti ai quantitativi destinati ai bambini e frutta di stagione, mentre per le derrate a lunga conservazione lo stratagemma utilizzato era quello di acquistare quantitativi superiori al necessario, per poi suddividere tra loro gli eccessi. Questo, ad esempio, accadeva con le scorte di parmigiano reggiano. Ma non solo. Le investigazioni dei militari hanno dimostrato come, in occasione del ritiro del vestiario a loro assegnato, disponendo materialmente del denaro necessario al pagamento dei capi, provvedevano a suddividersi l’esubero generato ad arte in ragione di ordini superiori al bisogno o dell’acquisto di materiale non proprio confacente a quello preventivato. La strategia dei “furbetti del cartellino”, con la verifica di assenze o allontanamenti non autorizzati dal luogo di lavoro omettendo la timbratura del cartellino, completa la serie di illeciti commessi dai quattro e segnalati ieri, a conclusione delle indagini, alla magistratura reggiana dinanzi alla quale dovranno ora rispondere delle loro malefatte.