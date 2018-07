Concussione, peculato e mobbing: arrestato il vicecomandante dei vigili dell'Unione Val d'Enza

Un presunto "sistema di potere" creato da due appartenenti ad un corpo di polizia municipale della provincia reggiana. Lo hanno scoperto le indagini dei carabinieri della Compagnia di Castelnovo ne' Monti che ieri hanno eseguito due misure cautelari nei confronti degli indagati, a cui sono contestate condotte di concussione, abuso d’ufficio, peculato, omessa denuncia, truffa aggravata ai danni dello Stato e mobbing.

L’indagine, coordinata dal pm Valentina Salvi, partì a novembre 2017 da un esposto anonimo arrivato in Procura e ad altre istituzioni della provincia.

La vicenda ricostruita dai carabinieri

Nel mese di novembre 2017 l’unità di polizia giudiziaria del Corpo della Polizia Municipale di Reggio Emilia, a seguito di un esposto anonimo pervenuto alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia ed ad altri enti istituzionali della provincia, ha avviato un’attività di monitoraggio su alcuni appartenenti al Corpo della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza, al fine di verificare la reale sussistenza delle diverse condotte illecite e malcostumi attribuiti ai medesimi.

L’attività di riscontro ha permesso di raccogliere elementi idonei a proseguire le investigazioni anche con attività tecniche di captazione di conversazioni telefoniche ed ambientali la cui esecuzione veniva delegata al Norm della Compagnia CC di Castelnovo ne’ Monti ed all’unità di polizia giudiziaria del Corpo della Polizia Municipale di Reggio Emilia.

Nel corso dell’indagine venivano quindi raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico del Vice Comandante e di una Ispettrice Capo del Corpo della Polizia Municipale dell’Unione Val d’Enza, in ordine ai delitti di concussione, abuso d’ufficio, peculato, omessa denuncia, truffa aggravata ai danni dello stato e “mobbing”.

In particolare è emerso che gli indagati, abusando della loro qualità di pubblici ufficiali, hanno indotto un noto imprenditore della Val d’Enza a concedere loro in comodato gratuito (utenze comprese) un’abitazione a San Polo d’Enza.Inoltre, il vicecomandante avrebbe utilizzato un’autovettura Mazda Cx3, acquisita dall’Unione come mezzo di servizio, per scopi personali, in modo esclusivo e continuativo, con ingente danno patrimoniale arrecato alla Pubblica amministrazione. E’ inoltre emerso un consolidato quadro di comportamenti illeciti posti in essere durante il servizio quali pause non autorizzate, accudimento di figli minori anche nel luogo di lavoro e addirittura assenze ingiustificate.

Ma l’aspetto che man mano ha assunto contorni inauditi è il massiccio ricorso del Vicecomandante Fabbiani alle pratiche del mobbing e del bossing nei confronti di dipendenti e collaboratori, che si traducevano in una serie estenuante di vessazioni psicologiche e maltrattamenti con aggressioni verbali, obblighi di prestazioni non rientranti nelle mansioni di servizio, richieste di delazione nei confronti di colleghi e altre nefandezze, sotto la costante minaccia, se non avessero ottemperato alle sue richieste, di essere assegnati a turni di lavoro meno favorevoli o sottoposti a procedimenti disciplinari o ancora di vedere negate le proprie richieste in materia di ferie, permessi e orari di servizio. Un vero e proprio “sistema di potere” basato su minacce, umiliazioni e demansionamenti che si perpetuava sin dal 2010.

Sulla base della notevole mole di risultanze acquisite, il Gip Luca Ramponi, su richiesta del P.M. Valentina Salvi ha stabilito gli arresti domiciliari per Tito Fabiani e la sospensione di Annalisa Pallai dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per sei mesi.