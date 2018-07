Tragico schianto con un tir per il trasporto animali, muore un 56enne. Bovini in fuga in autostrada

E’ un uomo di 56 anni la vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte lungo l’autostrada A21, fra Cremona e Piacenza, poco dopo l’uscita di Caorso in direzione sud, nella provincia emiliana. Poco dopo mezzanotte l'uomo è rimasto coinvolto nello schianto con un tir che stava trasportando bovini vivi: è morto sul colpo nonostante l'intervento di 118 e vigili del fuoco.

In fin di vita anche un 36enne, coinvolto nello schianto. Ferito, ma in maniera lieve, il 31enne che era alla guida del mezzo pesante. A causa dell’incidente molti degli animali che erano a bordo del Tir sono fuggiti lungo l’autostrada che è stata chiusa in quel tratto, fra Caorso e Piacenza, con uscita obbligatoria a Caorso per chi proviene da Brescia. Dei rilievi se ne occupa la polizia stradale di Cremona.