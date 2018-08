Il Codacons chiede il blocco dei mezzi pesanti sui ponti di Ragazzola e Boretto

Dopo il crollo del viadotto Morandi a Genova, il Codacons ha chiesto il blocco dei mezzi pesanti per 30 giorni su molti ponti in Italia, anche per i ponti sul Po nel Parmense e nel Reggiano, sostenendo che «necessiterebbero di verifiche e indagine per accertarne il livello di sicurezza». Si tratta dei ponti Viadana-Boretto, Ragazzola-San Daniele e Colorno-Calsalmaggiore (in realtà già chiuso da tempo per porblemi strutturali).

«In questo senso il Codacons - che ha diffuso una nota - ha deciso di diffidare i prefetti di Reggio Emilia e Parma», chiedendo loro di «disporre un blocco "temporaneo" per alleggerire il traffico sui viadotti a rischio».

Il blocco dei tir per 30 giorni secondo l’associazione darebbe «modo ai tecnici di provvedere alle necessarie verifiche», che il Codacons chiede con «impiego del genio militare - non di privati - per realizzare a stretto giro le verifiche necessarie insieme ai gestori, così da minimizzare l'impatto sul traffico».