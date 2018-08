Doppia scossa nel Reggiano, la più forte di 3.9: anche Parma trema. I lettori: "Svegliati da un boato"

Scossa di terremoto a Bagnolo in Piano, nel Reggiano, avvertita distintamente anche a Parma intorno alle 2.33. Non lunghissima ma intensa: magnitudo 3.9, fonte INGVterremoti. Sentita da molti anche nel Parmense, in particolare tanti l'hanno avvertita distintamente anche in città.

"Non lunga ma molto rumorosa", testimonia un residente in via Cairoli. Tanti lettori confermano di essere stati svegliati "da un boato".

Seconda scossa di magnitudo inferiore, 2.2, alle 3.07.

A Bagnolo in Piano, alla luce «dell’importante scossa della notte, che ha colpito il nostro territorio, non si evidenziano al momento danni rilevanti a edifici e a persone. Già dalla notte la protezione civile, le forze dell’ordine e i tecnici hanno seguito l’evoluzione dell’evento. In mattinata i tecnici eseguiranno i dovuti controlli sugli edifici pubblici, scuole e chiese». E’ quanto si legge sulla pagina Facebook del comune reggiano posizionato a 3 km dall’epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 3.9 avvenuta a una profondità di 9 km registrata dall’Ingv alle 2.33.

Quindi, conclude il post dell’Amministrazione di Bagnolo in Piano, «si invita la cittadinanza a segnalare in Comune eventuali situazioni di criticità in modo da consentire al personale competente una verifica in loco».