Scossa di 3.9 con epicentro nel Reggiano: anche Parma trema. Seconda scossa mezz'ora dopo

Scossa di terremoto a Bagnolo in Piano, nel Reggiano, avvertita distintamente anche a Parma intorno alle 2.33. Non lunghissima ma intensa: magnitudo 3.9, fonte INGVterremoti. Sentita da molti anche nel Parmense, in particolare tanti l'hanno avvertita distintamente anche in città.

"Non lunga ma molto rumorosa", testimonia un residente in via Cairoli.

Seconda scossa di magnitudo inferiore, 2.2, alle 3.07.