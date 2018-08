Schianto tra auto e furgone all'altezza di Fidenza: tre feriti, uno è in Rianimazione

Scontro tra un'auto e un furgoncino in A1 in direzione Sud all'altezza di Fidenza. L'incidente si è verificato intorno alle 9.30 e sono tre i feriti soccorsi dal 118. Uno, in condizioni serie, trasportato con l'elisoccorso al reparto di Rianimazione del Maggiore, gli altri due - con traumi più lievi - al pronto soccorso di Vaio. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi sull'A1 si sono formati 5 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza.