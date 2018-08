Pulmino esce di strada nel piacentino: nove feriti, due sono gravi

E’ di nove feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo l’autostrada A21 Piacenza-Brescia, nel territorio del comune di Castelvetro Piacentino. Un pulmino con a bordo otto operai indiani, e condotto da un’uomo, è uscito di strada all’improvviso mentre viaggiava in corsia Nord, ribaltandosi nel campo di fianco alla carreggiata.

Due dei feriti sono in gravi condizioni e sono stati trasportati negli ospedali di Cremona e Parma dal 118 che ha inviato sul posto numerosi mezzi insieme ai Vigili del Fuoco. Gli altri feriti non sono invece in pericolo di vita.

La Polizia Stradale si sta occupando delle indagini relative sia alla dinamica dell’incidente, sia alla posizione lavorativa degli stranieri coinvolti.