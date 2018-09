Ancora lanci di oggetti contro le auto in corsa: danni a due vetture

Ancora lanci di oggetti contro le auto in corsa. Il folle gioco non si ferma a Reggio Emilia nonostante pochi giorni fa i Carabinieri abbiano denunciato un 15enne sorpreso a tirare biglie di vetro - poi sequestrate - e sassi alle vetture in circolazione sull'ex Statale 63 nel Comune di Cadelbosco Sopra, nascondendosi dietro a cespugli o alberi. Altri episodi sono stati segnalati nella serata di domenica, in via dei Gonzaga, al confine tra la periferia del capoluogo e dello stesso Comune di Cadelbosco.

Danneggiati due mezzi, un’utilitaria e una station wagon che hanno riportato danni al parabrezza e alla carrozzeria. Fortunatamente nessun ferito tra conducenti e passeggeri, ma tanta paura. Sul caso sta indagando la Questura reggiana.