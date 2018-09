Primo utilizzo del Taser: è successo ieri sera a Reggio Emilia, quando la Polizia di Stato è intervenuta per una lite domestica. Gli agenti sono stati aggrediti da un senegalese 45enne, regolare in Italia, e sono stati costretti a utilizzare lo strumento esplodendo i dardi. L'uomo non ha subito alcuna lesione, è stato immobilizzato e arrestato.

"Complimenti alle forze dell’ordine": così il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta il primo utilizzo del Taser, avvenuto a Reggio Emilia. «Confermo la volontà di estendere la sperimentazione del Taser anche per la Polizia Ferroviaria e per la Polizia Locale. E parlerò con il Guardasigilli per dare lo strumento anche alla Polizia Penitenziaria».