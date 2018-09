Un agricoltore è rimasto gravemente ferito questa mattina a casa di un infortunio avvenuto in un’azienda agricola vicino ad Alseno, in provincia di Piacenza. L’uomo era a bordo di un trattore che all’improvviso, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si è ribaltato.

L’uomo, piacentino di 71 anni, in seguito all’impatto ha riportato traumi in varie parti del corpo. E’ stato trasportato d’urgenza in volo all’ospedale Maggiore di Parma a bordo dell’eliambulanza del 118.