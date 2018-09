Si schianta il deltaplano. Due feriti. Donna ricoverata al Maggiore

Un deltaplano si è schiantato al suolo a Reggio Emilia. Sull'ultraleggero viaggiavano due appassionati di volo, marito e moglie, entrambi 46enni, feriti nell’incidente avvenuto in via Cavicchioni a Codemondo. Proprio da qui, nella pista dedicata ai velivoli, erano da poco decollati. Ma dopo alcuni minuti dalla partenza, si sono accorti che qualcosa non andava. Così l’uomo ha azionato la procedura di emergenza per atterrare col paracadute. L’impatto al suolo è stato comunque traumatico.

Subito sono stati allertati i soccorsi: un’ambulanza ha trasportato l’uomo all’ospedale di Reggio Emilia, mentre un elicottero del 118 ha portato la moglie all’ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con una squadra del Saf, che ha estratto la donna rimasta incastrata nell’abitacolo, e polizia per ricostruire la dinamica.