Incendio in una ditta di luminarie natalizie. Il Comune: "Chiudete le finestre"

Un grosso incendio si è sviluppato intorno alle 14.30 a Reggio Emilia, all’interno dell’azienda Idolight, specializzata in luminarie natalizie. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo, ma anche polizia, carabinieri e tecnici dell’Arpae.

Le fiamme sono sotto controllo. E’ intervenuta anche un’ambulanza per medicare sul posto diverse persone che hanno riportato lievi ustioni. Nessuno, però, sarebbe rimasto ferito in maniera grave. La colonna di fumo è visibile in tutta la città e sono state chiuse al traffico via Monti Urali e via Curie dalla via Emilia a via Gattalupa.

Arpae, nel frattempo, ha avviato campionamenti dell’aria che dovranno essere esaminati, per sapere se ci sono pericoli per la salute. Il Comune di Reggio Emilia invita prudenzialmente i residenti della zona a non sostare in luoghi aperti e a chiudere porte e finestre in attesa dell’esito degli accertamenti in corso. Consiglia inoltre di evitare spostamenti non necessari verso la zona interessata dall’incendio.