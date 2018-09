Sfondano serranda e vetrata con un tombino e poi "fanno festa" al bar

Poco dopo le 3.30 di questa notte i carabinieri della stazione di Montecchio sono arrivati in Via Prampolini per un sopralluogo di furto all’interno del bar Chupito.

Sul posto hanno potuto accertare che i ladri, dopo aver tagliato la serranda e infranto la vetrata con un tombino, sono entrati all’interno dei locali e hanno portato via - da un primo controllo, ancora in fase di esatto accertamento -, il denaro contenuto in tre videopoker e una macchina cambia monete. Tra danni e refurtiva sottratta, hanno lasciato un "conto" da circa 5.000 euro.