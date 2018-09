Aggredirono un 22enne al "Sali&Tabacchi": 7 calciatori ex Reggiana a processo

Sette calciatori a processo per lesioni e minacce aggravate, accusati di aver gettato giù dalle scale di un locale notturno di Reggio Emilia un 22enne residente a San Martino in Rio, provocandogli ferite guaribili in 40 giorni. Lo riferisce l’edizione odierna della Gazzetta di Reggio. All’epoca dei fatti, che risalgono a circa due anni e mezzo fa, i giocatori militavano tutti nella Reggiana (club ora fallito e rinato col nome di Reggio Audace).

Alla sbarra sono finiti Simone Calvano, 25 anni ora al Verona in serie B, Federico Angiulli, 26 anni ora al Catania in serie C, Otin Hector Lafuente, 22 anni ora in terza serie spagnola, Raffaele Nolè, 34 anni oggi al Pro Piacenza in C, Vasile Mogos, 25 anni alla Cremonese in B, Jacopo Manconi, 24 anni al Novara in serie C e Marco Guidone oggi al Padova in serie B.

Il gruppo di compagni di squadra era andato a fare serata al «Sali&Tabacchi», nota discoteca della città. Secondo le accuse contestate dal pm Stefania Pigozzi, Calvano avrebbe urtato più volte mentre ballava la schiena del 22enne. E da qui sarebbe nato un acceso diverbio, col calciatore che avrebbe mimato il gesto del taglio della gola. Mentre Nolè gli avrebbe detto: «Ti sparo in bocca». Da qui la situazione sarebbe degenerata fino all’aggressione.