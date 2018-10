Ragazza cade da cavallo, ricoverata al Maggiore

Una ragazza milanese di 22 anni è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza al Maggiore di Parma a causa di una caduta da cavallo. L'infortunio è avvenuto oggi pomeriggio in un maneggio della Valtrebbia, in provincia di Piacenza, dove è intervenuto il 118.

La giovane stava facendo equitazione quando è caduta all’improvviso battendo violentemente la testa. Ha riportato un trauma cranico che ha reso necessario l’intervento dell’eliambulanza.