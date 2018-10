Aveva necessità di trovare un aiuto per i suoi due cani e ha risposto all'’inserzione online pubblicata da un ragazzo che cercava lavoro come dog-sitter. Ma quest’ultimo, una volta assunto, al primo giorno di lavoro ne ha approfittato per frugare nella camera da letto della padrona di casa e portarsi via gioielli per oltre mille euro. Che poi ha rivenduto in un compro oro della città.

A scoprirlo i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce, a cui la derubata ha sporto denuncia di furto. Nei guai un 22enne reggiano, incastrato grazie anche al sistema di videosorveglianza esterno della casa, che ha documentato che oltre al dog-sitter in casa non era entrato nessun altro estraneo.