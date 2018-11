Alla festa di Halloween vestiti da nazisti. Polemica a Castellarquato

E’ polemica a Castellarquato (Piacenza) per tre uomini che hanno preso parte vestiti da nazisti a una festa di Halloween organizzata dal Comune, nella Rocca Viscontea. L’Anpi ha scritto una lettera al sindaco dopo che i tre sono stati fotografati in piazza Matteotti.

«Dobbiamo purtroppo constatare - scrive l’Anpi - che, l'organizzazione della serata vedeva ancora ben presenti temi e personaggi che hanno avuto a che fare con la parte più orribile della storia dell’umanità, il tutto nella piazza che è dedicata ad una vittima del fascismo ovvero l’onorevole Giacomo Matteotti. Riteniamo che questo comportamento pervicace abbia il sapore della beffa, condotta in modo arrogante nei confronti della cittadinanza arquatese, che aveva in modo massiccio espresso la propria riprovazione per quanto il gestore delle attività turistiche aveva intenzione di organizzare nella serata del 31 ottobre, così pure nei confronti dell’Anpi. E’ nostra ferma convinzione che la promozione turistica effettuata per mezzo del patrimonio pubblico debba farsi strumento della diffusione del bello».